Mandibola fuori uso per le botte | protesi salva 16enne a L’Aquila

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Per 3 anni si è potuto alimentare solo bevendo liquidi. Mangiare, come pure parlare, era impossibile perché la sua bocca si apriva un centimetro al massimo. Colpa dellericevute, di una fratturare trascurata che ha messouso l'articolazione chiave del viso. E' la storia di un ragazzo di 16 anni di origini senegalesi, vittima di un violentissimo pestaggio avvenuto in Libia e ospite di una struttura d'accoglienza nell'Aquilano. Un dramma a lieto fine, grazie a un intervento record eseguito all'ospedale dell'Aquila dal team di Chirurgia maxillo-facciale diretto da Filippo Giovannetti. I chirurghi hanno disegnato, costruito e impiantato sul giovane unain titanio realizzata su misura. "Un'operazione straordinaria poiché la prima del suo genere in Abruzzo, e più in generale una ...