In questi giornisi alleneràuna maschera protettiva e verrà esentato dai contrasti nelle partitelle, quindi verosimilmente non verrà utilizzato da Mourinho nel secondo test in Algarve in ...Non ho ancora parlatolui ma ho sentito le sue parole. E lo ringrazio e ringrazio tutto lo staff della nazionale che hanno avuto sempre parole buone per me". Tra gli effetti dell'arrivo ...Decisivi nelle sua scelte di sposare il Grifone le parole di Gilardino e: 'lui ho parlato di calcio - ha spiegato Retegui - E' stato un grande giocatore ed è un onore averlo come tecnico.

Roma, Mancini con la maschera: sospetta frattura al naso Corriere dello Sport

Mateo Retegui si è presentato subito alla grande in conferenza stampa visto che il calciatore italo-argentino non vede l'ora di scendere in campo con la maglia del Genoa. Le tue emozioni. "Sono felice ...Il difensore si è infortunato in un duro scontro di gioco contro il Braga. Probabilmente non verrà impiegato nel test di sabato contro l'Estrela ...