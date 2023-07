Maltempo | Sala | “Spero che la situazione torni normale entro fine agosto”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 luglio 2023) MILANO – “In questi giorni preferisco che tutte le forze in campo, vigili del fuoco, polizia, esercito, Atm, Amsa, lavorino” per “liberare le strade e i percorsi del trasporto pubblico. Martedì mattina li convocherò perché voglio avere sul tavolo un piano che ci porterà a unanormalizzata. Ovviamente per quanto possibile”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine delle celebrazioni per il 30esimo anniversario della strage di via Palestro. “Vorrei partire per qualche giorno di vacanza tra dieci giorni, poi ci sarà la vice sindaca, ma avendo un piano sul tavolo – ha sottolineato – In questo momento, più che fare bilanci dei danni, stiamo cercando di intervenire su due piani. Quello che deve essere l’immediato è la liberazione delle ...