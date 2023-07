Maltempo | Musumeci “Ancora impossibile quantificare esigenze Regioni”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il Cdm delibera lo stato di emergenza di rilievo nazionale quando dalleinteressate arriva al governo la formale richiesta accompagnata da una relazione e da una prima stima dei danni. Tale deliberazione viene adottata sulla base di un'istruttoria tecnica, viene adottata su proposta della Regione interessata e in relazione agli eventi. Informo che risultano avviate le necessarie istruttorie da parte di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli e alcune hanno già presentato istanze preliminari. In questo momento non è possibile fornire una ipotesi di quantificazione delleconsiderando il territorio così vasto, leinteressate sono impegnate al massimo per completare le valutazioni necessarie e consentire con ogni urgenza al Cdm di adottare le necessarie determinazioni”. Così Nello ...