Maltempo | Ev | ' pronti a fare nostra parte con sindaco Sala ma serve impegno concreto'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Milano, 27 lug. (Adnkronos) - "IlBeppe, dopo il nubifragio della notte tra lunedì e martedì, è stato chiaro: 'Non possiamo più negarlo, il cambiamento climatico sta modificando lavita, non possiamo semplicemente far finta di niente e soprattutto non possiamo nonnulla. Anche Milano devela suae la farà'. Non possiamo che accogliere con favore questa presa di posizione ma non possiamo più nemmeno prenderci il rischio che resti un'enunciazione". Così gli esponenti di Europa Verde al Comune di Milano, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini. "La dichiarazione di emergenza climatica approvata dal Comune -scrivono i due consiglieri in una nota- ha compiuto già 4 anni eppure non vediamo ancora un cambio di passo all'altezza di questa emergenza. La sfida ...