Maltempo | Cia Lombardia | ' audizione in Regione | richieste accolte aiuti siano reali'

Ilha colpito la fascia centro nord della provincia con un andamento da ovest a est. Una ... alberi caduti, decine di feriti e danni agli edifici Andrea Lavagnoli, presidente diAgricoltori ...AGI - In Friuli Venezia Giulia ilha causato la distruzione del 70% dei raccolti, con punte del'80% in alcune aziende ... È il bilancio fornito in una nota residenti diFvg - Agricoltori ...Ile la grandine del 24 e del 25 luglio, sono stati davvero catastrofici anche per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. È la considerazione fatta, a caldo, dai presidenti diFvg " ...

Maltempo: Cia Est Lombardia raccoglie le segnalazioni dei danni CIA - Agricoltori Italiani

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – Si è tenuta oggi presso la VIII Commissione permanente Agricoltura, montagna e foreste della Regione Lombardia una audizione in merito ai disastrosi eventi meteorologici, ...Il maltempo non concede tregua. Mentre in tanti, tantissimi fanno ancora i conti con i danni delle tempeste che tra venerdì 21 e lunedì 24 luglio hanno flagellato il Bresciano, devastando auto e case, ...