Maguire e un vecchio pallino | l’Inter guarda in Premier League ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023)è sempre alla ricerca di un sesto difensore che possa completare il pacchetto difensivo. Tanti i nomi sotto la lente di ingrandimento soprattutto nel nostro campionato. Il Corriere dello Sport, invece, in. Due sarebbero i giocatori sondati dal: Harrye Trevor Chalobah. IN USCITA ? Harryda difensore più pagato al mondo è sempre più esubero del Manchester United. Il centrale inglese, pagato circa 87 milioni nell’agosto del 2019, ha perso la titolarità e la fascia da capitano. In più, nell’ultimo anno, la critica e il web lo hanno letteralmente messo alla gogna per alcuni errori di troppo. Nonostante ciò,ha ancora un buon biglietto da visita. Il difensore ha “solo” 30 anni e un contratto in ...