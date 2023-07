Magliano Sabina Art In Festival | la sezione Musica con i concerti di Roberto Gatto e Giovanni Caccamo

(Di giovedì 27 luglio 2023)ART INIII Edizione TORNA LA RASSEGNA ARTISTICA ESTIVA DI QUALITÀ E DI EMOZIONI PER LAe il ‘PERFECTRIO’ EIN ‘PAROLA TOUR ACOUSTIC’ Le date: Giovedì 27 luglio ore 21.15:(drums) con ALFONSO SANTIMONE (piano, fender rhodes) e PIERPAOLO RANIERI (electric bass) in “PERFECTRIO” Domenica 30 luglio ore 21.15:con “PAROLA TOUR ACOUSTIC”– La rassegna artistica estiva ‘Art In’ che si svolgerà dal 27 al 30 luglio 2023 nel Giardino dell’EcOstello ...

Stesse percentuali stimate a Rieti trae le aree limitrofe, dove sono stati distrutti 100 ettari di vitigni Malvasia, Cabernet, Merlot, Sangiovese e Montepulciano, per la produzione ...Prenderà il via giovedì 27 luglio la terza edizione delArt In Festival, l'attesa kermesse artistica con grandi nomi dello spettacolo che animeranno l'estate maglianese. Gli eventi si ...Stesse percentuali stimate a Rieti trae le aree limitrofe, dove sono stati distrutti 100 ettari di vitigni Malvasia, Cabernet, Merlot, Sangiovese e Montepulciano, per la produzione ...

Magliano Sabina Art In Festival, grandi nomi dello spettacolo ... TusciaUp

Prenderà il via giovedì 27 luglio la terza edizione del Magliano Sabina Art In Festival, l’attesa kermesse artistica con grandi nomi dello spettacolo che animeranno l’estate maglianese. Gli eventi si ...La kermesse artistica prenderà il via giovedì 27 luglio al Giardino dell’EcOstello con la musica jazz di Roberto Gatto e il suo Perfectrio.