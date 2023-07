Mafia | trent' anni fa le stragi di Milano e Roma - Mattarella | Quel piano eversivo è stato sconfitto

Leggi Anche, a Firenze'anni fa la strage di via dei Georgofili: la città ricorda le vittime dell'attentato Il Capo dello Stato chiarisce quindi che 'libertà e democrazia vanno ...'anni dopo le bombe del luglio del 1993 che colpirono Milano e Roma provocando, nel capoluogo lombardo, 5 vittime e danni ingenti al patrimonio culturale, il presidente della repubblica, Sergio ...... Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'Ricorrono'anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui laeffettuò gli attentati in via Palestro a Milano ...

Mattarella: 'Trent'anni fa il piano eversivo della mafia fu sconfitto ... Agenzia ANSA

Fu un piano eversivo che è stato sconfitto. Parlamento, Governo, Magistratura e Forze dell'ordine fecero sì che i capi mafiosi fossero assicurati alla giustizia e gli autori degli attentati in via ...