Mafia | trent' anni dagli attentati di Milano e Roma | la storia | le vittime e i colpevoli

AGI - 'Ricorrono'anni da quella notte , tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui laeffettuò gli attentati in via Palestro a Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni in Laterano e di San ...Leggi Anche'anni fa le stragi di Milano e Roma - Mattarella: 'Quel piano eversivo è stato sconfitto' L'attentato in via Palestro a Milano - Ore 23 del 27 luglio 1993. Un gruppo di persone segnala a ...... dove morirono 5 persone tra cui 3 vigili del fuoco, il Presidente della Repubblica dice: "Ricorrono'anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui laeffettuò gli ...

Mattarella: 'Trent'anni fa il piano eversivo della mafia fu sconfitto' Agenzia ANSA

"Ricorrono trent'anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui la mafia effettuò gli attentati in via Palestro a Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni in Laterano e ...AGI - "Ricorrono trent'anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui la mafia effettuò gli attentati in via Palestro a Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni in ...