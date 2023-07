Mafia | Mulè Fi | ' la forza del diritto la sconfigge'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Trent'anni fa lasferrò il più violento degli attacchi mossi contro l'intera comunità nazionale con le bombe fatte esplodere a Milano in via Palestro e davanti alle Basiliche di San Giorgio al Velabro e di San Giovanni in Laterano a Roma". Lo dice Giorgio, vicepresidente della Camera e deputato diItalia. Il parlamentare azzurro sottolinea che: "Le cinque vittime pagarono con la vita la follia omicida dell'anti Stato. Alle famiglie delle vittime rivolgo il mio più affettuoso e riconoscente saluto. Da allora, nonostante lo sgomento e il dolore, per quelle stragi e per quelle di Capaci, via D'Amelio e di via dei Georgofili a Firenze, lo Stato ha saputo reagire con ladel". "Gli italiani hanno trovato un'unità nella lotta alla ...