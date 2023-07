Mafia | Mattarella su stragi ’93 | “Piano eversivo è stato sconfitto”

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – "Ricorrono trent’anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui laeffettuò gli attentati in via Palestro a Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro. A Milano fu una strage. Persero la vita i Vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l’Agente di Polizia municipale Alessandro Ferrari, il cittadino del Marocco Moussafir Driss. Tanti i feriti sia nel Capoluogo lombardo sia a Roma. Alle vittime innocenti dellosmo mafioso va il deferente pensiero della Repubblica, mentre rivolgo ai loro familiari sentimenti di intensa solidarietà e vicinanza". Così il Presidente della Repubblica, Sergio. "Quelle bombe – ricorda il Presidente– erano parte di una strategia terroristica che ha avuto ...

"Alle vittime innocenti dello stragismo mafioso va il deferente pensiero della Repubblica". E sottolinea: "L'esperienza ha dimostrato che sconfiggere le mafie è possibile"