Lukaku vuole solo la Juventus | il Chelsea si spazientisce e contatta – SI

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilnon è molto contento dell’atteggiamento di, che dopo aver tradito l’Inter oraandare alla. In scena un contatto diretto fra le parti, che racconta Pedullà nel corso della puntata di stasera di Sportitalia Mercato. ATTEGGIAMENTO RIVEDIBILE – Sul fronte Romelucontinuano a esserci incertezze. Le spiega Alfredo Pedullà: «Oggi c’è stato un lunghissimo contatto diretto tra ile la. Ilha chiesto allacosa deve fare e di uscire allo scoperto, perché lui sta respingendo qualsiasi proposta.la, che ha chiesto di pazientare. Nelle ultime quarantotto ore l’Al-Hilal ha riproposto ...

Commenta per primo Vlahovic insieme aLa Juventus ci sta provando, ma ovviamente l'incrocio non sarà facile intervistato da Tv ... 'La juvecedere Moise Kean. E, a quel punto, anche ...... che stanotte alle 4.30 sfiderà il Milan in amichevole negli States - resta vigile su(...l'acquisto di Chukwueze (ieri le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2028) che il Milan...La Manna esce allo scoperto: 'La juvecedere Moise Kean. E, a quel punto, anche Chiesa potrebbe lasciare Torino'. Tornando sue sul suo 'tradimento' all'Inter, La Manna crede che 'il ...

Mediaset - Lukaku vuole solo la Juventus: missione di Giuntoli a Londra per sbloccare l'operazione e... Tutto Juve

Lukaku ha fatto sapere al Chelsea quella che è la sua volontà in vista della prossima stagione: spunta una nuova possibilità di prestito. Ecco le novità. COMUNICAZIONE - Romelu Lukaku ha riferito al C ...Secondo il procuratore La Manna la Juventus vorrebbe creare la coppia d'attacco formata da Lukaku e Vlahovic cedendo Kean e Chiesa ...