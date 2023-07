Luis Alberto | Sarri interviene per risolvere il caso La Lazio invia il contratto di rinnovo CorSport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilè rientrato. Ieri lagli ha fatto pervenire ilper ildopo il clamore destato dall’esternazione dello spagnolo sui social: «C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù». Ad intervenire per sbloccare la situazione è stato l’allenatore biancoceleste, Maurizio, scrive il Corriere dello Sport. “Uncosì inutile ed evitabile non si sarebbe potuto immaginare e creare. Guerra e pace in meno di 24 ore trae Lotito. È bastato pochissimo per chiudere la questione contrattuale e riconciliarli: un contatto con gli agenti della You First, l’invio delda leggere e girare al Mago e l’accordo sulle commissioni da ...

Anche altri rinnovi pesanti in vista: 'Dybala, l'ora della firma' con la Roma econ la Lazio. Su 'Tuttosport' apertura dedicata al primo test importante per la Juventus, contro il Milan, ...Napoli, Roma e Lazio invece alle prese con i rinnovi: in arrivo la fumata bianca per Osimhen, Dybala e. Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 26 luglio LIVECommenta per primo Secondo quanto riportato da Relevo,avrebbe accettato per ben 4 volte di abbassarsi l'ingaggio pur di rinnovare con la Lazio. Ma ogni qualvolta Lotito avrebbe cambiato i termini dell'accordo: la trattativa prosegue anche se ...

Lazio, esplode la grana Luis Alberto: salta l'allenamento del mattino La Gazzetta dello Sport

La Lazio è sempre più vicina a trovare in Sow il nuovo Milinkovic-Savic: Sarri attende il rinforzo in mediana, dove rinnova anche Luis Alberto ...Luis Alberto alla Lazio non dovrebbe più rappresentare un caso. Tra martedì e mercoledì i rapporti tra il talentuoso spagnolo e i biancocelesti sembravano essersi rotti irrimediabilmente, ma un blitz ...