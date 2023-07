Ludovico Sforza detto il Moro | ascesa e disfatta del Signore di Milano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un uomo di carnagione scura, capelli corvini e occhi neri profondi indossava con eleganza un'armatura dello stesso colore. Così il pittore milanese Giovanni Ambrogio de Predis presenta, in una ...

Così il pittore milanese Giovanni Ambrogio de Predis presenta, in una miniatura esposta presso la Biblioteca Trivulziana di Milano, il duca, noto come 'il Moro', il più splendido e ...il Moro , dopo vari ripensamenti, non ebbe più dubbi ed ordinò di abbattere la Rocca di ... Cardinal Ascanio, il Duca di Milano cambiò nuovamente idea e nel 1498 restituì Oneglia al ...... un periodo di grande potenza e splendore artistico e culturale della città di Milano, governata dai Visconti e dagli, soprattutto conil Moro che si circonda e richiama nella città ...

Ludovico nacque nel 1452 come quarto figlio di Francesco I Sforza. Dopo l'assassinio di suo fratello maggiore Galeazzo Maria, che aveva preso il posto del padre come Duca di Milano, Ludovico divenne i ...