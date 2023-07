Longhi | «Inter abituata bene con i portieri! Contributo Handanovic»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023) Durante il suovento a Radio Sportiva, Brunosi è focalizzato soprattutto sul tema portieri per l’. Ricordando ilnelle ultime stagioni di Samire André Onana. ABITUDINE – Questo il pensiero di Brunosui portieri e sulle possibili scelte in casa nerazzurra: «L’con i portieri è, seppur con qualche difetto, ha contribuito alla ripresa della società grazie ai suoi tanti pregi. E poi con Onana nella stagione passata. Parlare di giovani portieri per i nerazzurri mi sembra molto, molto prematuro».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...