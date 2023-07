Lo snob Elkann e i ragazzi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 27 luglio 2023) Davvero classista il racconto di Alainsu Repubblica sul suo viaggio in treno verso Foggia, insieme ai“cafoni”.Ada Rovellivia email Gentile lettrice, direipiù che classista, perché idescritti non erano certo proletari.è la citazione del suo vestito “stazzonato”, la camicia “leggera”, la cartella “di cuoio” con la “stilografica”, il libro “francese” e i due giornali stranieri, quando oggi con un tablet si legge tutta la stampa del mondo. Però fatico a provare simpatia per quegli adolescenti. E non perché avessero “grossi tatuaggi” (c’è un anelito di bellezza anche nel tatuaggio) o portassero il cappellino, magari con la visiera sulla nuca, horribile visu. No, piuttosto perché queini puntavano ai “night” per “rimorchiare”: sono luoghi ...