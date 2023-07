Lo sciopero di Hollywood arriva anche al Locarno Film Festival

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’evento in questione è ilcinematografico che ha luogo aed è tra i più importanti al mondo. Si terrà ad agosto ma quest’anno alcune star non saranno presenti per via dellodegli attori in corso. Lodegli attori Loè partito precisamente il 13 di luglio ed era dal 1960 che le due categorie di lavoratori del cinema non scioperavano insieme. Ricordiamo i motivi che hanno spinto gli attori ad aderire, rappresentati da SAG-AFTRA: Richiesta dell’aumento salariale che tenga conto degli aumenti, quindi retribuzioni e pensioni più alte. Rischio di perdita di lavoro per via dell’intelligenza artificiale dove gli stessi hanno commentato: ‘Vogliono replicarci con l’intelligenza artificiale”. Infatti l’utilizzo dell’IA può ripercuotersi grandemente sul loro ...

Cogliendo lo(SAG - AFTRA) in corso come un segnale delle problematiche che affliggono il sistema cinematografico contemporaneo, il Locarno Film Festival confida in un confronto costruttivo ......The Sisterhood è stato colpito in pieno dagli scioperi congiunti di sceneggiatori ed attori di. Quali saranno le conseguenze The Sisterhood si prepara alle riprese Nonostante lo...Il più grandedegli ultimi 60 anni ha coinvolto non solo gli attori, ma anche gli sceneggiatori del Writers Guild of America che hanno incrociato le braccia dal 2 maggio per ...

LOCARNO - A causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood, che protestano con i produttori chiedendo nuove garanzie contrattuali a causa del cambiamento del mercato e dell'avven ...