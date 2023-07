Lo Celso Napoli | si riapre la pista | il caso al Tottenham spiazza il mercato

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lo, che cosa sta accadendo in queste ore: in casa azzurra si stanno aprendo degli spiragli. Iltenta di capire quali possono essere le opportunità diin questo torrido agosto, quando le occasioni possono diventare davvero ghiotte e le opportunità uniche o quasi. E dall’Inghilterra potrebbe arrivare un talento che la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato- Ilè al lavoro per un nuovo colpo in prestito dalla Premier League e sempre dal Tottenham . Ovvero Giovani Lo, centrocampista argentino classe 1996. Ne parla Tuttomercatoweb. ...Su Loperò è forte l'interesse delche ha chiesto diverse informazioni al Tottenham ma non ha formalizzato alcuna offerta ufficiale. Sport Mediaset riporta le parole del direttore del ......di 20 milioni di euro più bonus rifiutata però dal, che vuole comunque cedere la mezzala per evitare di perderla a parametro zero la prossima estate. Il presidente ha parlato anche di Lo...

Tmw - Lo Celso-Napoli, c'è l'apertura dell'argentino ma il Tottenham per ora non apre al prestito Tutto Napoli

Lo Celso Napoli, si riapre la pista: ecco che cosa starebbe accadendo in queste ore. Il caso al Tottenham spiazza il mercato ...Il Napoli di De Laurentiis non chiude ancora per Giovanni Lo Celso: il numero uno azzurro ha la concorrenza del Betis, col Tottenham che alza muro ...