Liverpool | ufficiale la cessione di Henderson all’Al-Ettifaq

Come riportato da ' Gianluca Di Marzio ', infatti, Jordan Henderson delè divenuto ufficialmente un nuovo giocatore dell' Al - Ettifaq .Henderson all' Al - Ettifaq - Il ...Commenta per primo Addio, Jordan Henderson riparte dall'Arabia Saudita: èla firma del centrocampista inglese con l' Al - Ettifaq , allenato dalla leggenda dei Reds Steven Gerrard .Dopo le parentesi in terra inglese ale quella italiana alla Juventus, Emre Can è tornato in Germania dove ha ritrovato costanza ... per il giocatore è arrivato il rinnovofino al ...

Henderson in Arabia Saudita: ufficiale, il capitano del Liverpool è ... Goal Italia

Ufficiale Henderson all' Al-Ettifaq - Dopo gli importanti trasferimenti di Brozovic, Milinkovic-Savic, Benzema, Kantè e Koulibaly un nuovo, importante, ...Il Liverpool ha ufficializzato il passaggio di Jordan Henderson all’Al-Ettifaq, club dell’Arabia Saudita. I dettagli Di seguito il comunicato ...