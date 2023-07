LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | si parte! Popovici per l’oro | Baraldi e Barnabà per risalire la classifica

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.55 Quasi tutto pronto in quel di Fukuoka. 04.50 Dieci minuti al via della gara. 04.45 In casa Italia occhi puntati sui giovanissimi Davidee Andrea Barnabá. 04.40 I tuffatori intanto, ben 24, stanno preparando il loro primo turno di giornata, il terzo in assoluto nel computo della gara. 04.35 Dopo l’assegnazione del titolo femminile di ieri all’australiana Iffland, a chi toccherà oggi mettersi al colloiridato? 04.30 Mezz’ora all’inizio della competizione. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata del Mondialedeidalle. E’ il momento del terzo e del quarto round della gara ...

...in streaming su NOW RISULTATI 26 LUGLIOLINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico di nuoto artistico CHIARA PELLACANI ED ELENA BERTOCCHI (17 luglio) Bronzo nei......in streaming su NOW RISULTATI 26 LUGLIOLINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico di nuoto artistico CHIARA PELLACANI ED ELENA BERTOCCHI (17 luglio) Bronzo nei...... storia e cultura ma anche splendidi tramonti sulle isole Eolie etra le calette ... installazioni artistiche eperformance con i protagonisti della scena indipendente italiana e ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo femminile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Oro quindi a Rhiannan Iffland, reg ...Mondiali di Nuoto Fukuoka 2023: la seconda settimana in diretta su Sky Sport e NOW, Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW ...