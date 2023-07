LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | quarto e ultimo round! Popovici sempre in testa | Baraldi e Barnabà provano a risalire

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.47 Sale la tensione al Momochi Beach Park di Fukuoka. 05.46 Si ripartirà con lo show alle ore 05.55. 05.44 I tuffatori stanno comunicando alla giuria di gara quale sarà il tuffo che porteranno per ilround: quello che poi “assegnerà” le medaglie iridate. 05.42non guadagnano e non perdono posizioni rispetto ai primi due round. 05.41 ECCO LA CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO IL TERZO ROUND 1. Constantin316.80 (ROU) 2 .Catalin-Petru PREDA 308.40 (ROU) 3. Oleksiy PRYGOROV 290.85 (UKR) 4. Gary HUNT 283.30 (FRA) 5. Miguel GARCIA CELIS 271.50 (COL) 6. Carlos GIMENO 268.80 (ESP) 7. James LICHTENSTEIN 263.00 (USA) 8. Matt COOPER 261.15 (USA) 9. Jonathan PAREDES 258.50 (MEX) 10. Sergio GUZMAN ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri per stupire OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Oro quindi a Rhiannan Iffland