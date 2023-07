LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | quarto e ultimo round! Bene Baraldi e Barnabà | si attende Popovici

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.12 Nel frattempo HESLOP ha già recuperato un paio di posizioni. 06.10 Attenzione perché il britannico Aidan HESLOP ha lanciato la sfida agli altri per la medaglia di bronzo. 06.08 Signoriiiiii! Quadruplo salto mortale carpiato con due avvitamenti per il britannico Aidan HESLOP: ne fa 167.40 con un solo tuffo. Sale a 413.05 e va in testa! 06.07 Lo statunitense David COLTURI sfodera un bellissimo tuffo, che lo porta in testa a quota 348.90. 06.05 Lo svizzero Matthias APPENZELLER intanto è stato tutt’altro che perfetto: chiude a 315.30lo supera. 06.02 Pazzesco anche! Arriva uno score di 104.55 per un totale di 321.35. 06.02 Ora Davide: stesso identico tuffo. Triplo salto mortale indietro con due avvitamenti. 06.00 E’ un gran bel tuffo: ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri per stupire OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Oro quindi a Rhiannan Iffland, reg ...