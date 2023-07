LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | Popovici vince l’oro davanti a Preda! Doppietta Romania | Baraldi e Barnabà vicini alla top 10

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di giornata con OA Sport.dellaquindi per oro e argento, con il favoritissimo Costantine Catalin-Petru Preda, mentre il bronzo va all’eterno francese Gary Hunt. Buone risposte anche da parte degli azzurri: Daviderecupera una posizione, chiudendofine 13esimo, mentre Andreariesce a conservare la 15esima piazza. LA CLASSIFICA FINALE DELLA GARA DELLEMASCHILE – 27 M FUKUOKA1. Constantin472.80 (ROU) – Medaglia d’oro2. Catalin-Petru PREDA ...

...in streaming su NOW RISULTATI 26 LUGLIOLINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico di nuoto artistico CHIARA PELLACANI ED ELENA BERTOCCHI (17 luglio) Bronzo nei......in streaming su NOW RISULTATI 26 LUGLIOLINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico di nuoto artistico CHIARA PELLACANI ED ELENA BERTOCCHI (17 luglio) Bronzo nei...... storia e cultura ma anche splendidi tramonti sulle isole Eolie etra le calette ... installazioni artistiche eperformance con i protagonisti della scena indipendente italiana e ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri per stupire OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Oro quindi a Rhiannan Iffland, reg ...Mondiali di Nuoto Fukuoka 2023: la seconda settimana in diretta su Sky Sport e NOW, Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW ...