LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tommaso Marini campione del mondo! Milano ai piedi del Signore del fioretto!

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI19.32 L’Italia torna sul gradino più alto del fioretto maschili dopo il Mondiale del 2018.succede al compagno di squadra Alessio Foconi. 19.30 Grandissima vittoria di, che ha condotto l’assalto dall’inizio alla fine, gestendo bene il rientro dell’americano, il quale dall’undici-sei aveva ritrovato in parità. SIIIIIII!!!OROOOOOO!batte 15-13 Nick Itkin e si laureadel mondo nel fioretto maschile. In precedenzaaveva subito una botta al polso sinistro. Ora però sembra pronto per riprendere. Chiede l’alt...

LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: fiorettisti a caccia del podio, sciabolatrici outsider OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCHERMA Marini-Lefort, 5-4: stoccata in contemporanea, ma la priorità questa volta è di Tommaso. Marini-Lefort, 4-4: ottima para ...Avanza invece con un netto 15-4 l'altro grande talento italiano, Tommaso Marini, l'enfant prodige di Ancona, a cui piace andare in televisione e far parlare di sé: "Il mio unico obiettivo a Milano è ...