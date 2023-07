LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | superbo Marini! Batte il francese Lefort ed è in finale!

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDISIIIIII!! Tommaso Marini15-13 ed accede inL’azzurro vince l’assalto grazie al secondo giallo per il, che chiude il bersaglio con la testa. Marini-, 14-13: parata e risposta per l’azzurro, che si porta ad una stoccata dal match. Marini-, 13-13: parte forte ilche coglie di sorpresa l’italiano. Marini-, 13-12: parata e risposta dell’azzurro. Grande reazione dopo le due stoccate subite. Marini-, 12-12: più attento sulla difesa in questo frangente il transalpino, che ristabilisce la parità. Marini-, 12-11: ...

... protagonista il corpo, come le esercitazioni diper bambine e bambini, open class di yoga ... La particolarità sta nell'accompagnamentodi archi, shamisen, voci, elettronica: una partitura ...... PaddockOre 15: F1 - gara (in differita alle 18 su TV8) Ore 17: PaddockOre 17.30: ... 5 MONDIALI tra nuoto, atletica leggera,, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a ...In diretta sui canali Eurosport estreaming su Discovery+ , i Mondiali disaranno commentati da Gianmario Bonzi, voce storica dello sport di Warner Bros. Discovery, e la campionessa del ...

LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: fiorettisti a caccia del podio, sciabolatrici outsider OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCHERMA Marini-Lefort, 5-4: stoccata in contemporanea, ma la priorità questa volta è di Tommaso. Marini-Lefort, 4-4: ottima para ...Avanza invece con un netto 15-4 l'altro grande talento italiano, Tommaso Marini, l'enfant prodige di Ancona, a cui piace andare in televisione e far parlare di sé: "Il mio unico obiettivo a Milano è ...