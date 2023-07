LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | prosegue il caos Ucraina-Russia | squalificata Olga Kharlan!

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIItalia-Canada (spada femminile) 2-3. In corso il secondo assalto con Rossella Fiamingo che sfida Verret. Gregorio-Tartakovsky 12-7. Con decisione Rossella piazza 4 stoccate consecutive scappando sul +5. Gregorio-Tartakovsky 8-7. Non molla l’americana, che torna ad una lunghezza dalla campana. Gregorio-Tartakovsky 8-5. Perfetta la stoccata dell’azzurra, che vola sul +3. Gregorio-Tartakovsky 7-5. Buon avvio della salernitana. 13:08 Tra circa un’ora si tornerà a parlare di fioretto maschile con i sedicesimi di finale che vedranno impegnati i quattro azzurri presenti nel tabellone. 13:06 Tornando alle prove individuali, stanno per rientrare in pedana le sciabolatrici azzurre per i sedicesimi di finale. Spazio a Martina Criscio, Rossella ...