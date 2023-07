LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | Criscio eliminata ai quarti Ora in pedana Marini

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI-Savin, 1-0: subito avanti l’azzurro. Iniziato l’incontro trae Savin. 17.02 Iniziano ora idi finale del fioretto maschile. Tommasosfiderà il francese Rafael Savin.-Emura, 8-15: finisce con una seconda penalità perl’assalto. Finisce qui il cammino dell’Italia nel torneo di sciabola femminile.-Emura, 7-14: l’azzurra ci prova ma la giapponese riesce a portarsi ad una sola stoccata dal successo.-Emura, 6-13: ottima in questo caso la stoccata di Martina, che non ha trovato però continuità in qui.-Emura, 5-12: la nipponica ...

LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: fiorettisti a caccia del podio, sciabolatrici outsider OA Sport

Avanza invece con un netto 15-4 l'altro grande talento italiano, Tommaso Marini, l'enfant prodige di Ancona, a cui piace andare in televisione e far parlare di sé: "Il mio unico obiettivo a Milano è ...Momenti di tensione ai mondiali di Milano. L'atleta sconfitta è poi rimasta per 45 minuti in pedana in segno di protesta Momenti di tensione ai Mondiali di scherma di Milano. La campionessa ucraina Ol ...