LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | caos Kharlan-Smirnova! Vince Garozzo | tris di sciabolatrici avanti Spadiste agli ottavi

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI12.10: 7-0 per Macchi. 12.08: Macchi comodamente4-0. 12.06: Comincia l’assalto di Filippo Macchi e dell’israeliano Finsterbush. 12.04: Passa il turno anche Daniele, che supera per 15-8 l’ucraino Yunes. 12.03: Leazzurre si qualificano per glidi finale. L’Italia batte 45-22 la Finlandia. 11.57:è in vantaggio per 9-4 contro l’ucraino Yunes. 11.54: 40-18 per leazzurre contro la Finlandia. 11.49: Leazzurre sono in vantaggio 31-17 contro la Finlandia. 11.47:comanda agevolmente per 5-1. 11.43: Comincia l’assalto di Daniele ...