LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | torna Quadarella negli 800 sl | test per Burdisso nei 100 farfalla verso la mista

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIBuongiorno e benvenuti alladella sesta giornata di gare dei Campionati del Mondodiin vasca lunga al Fukuoka Convention Center di Fukuoka in Giappone. Prosegue l’unica grande manifestazione estiva di un anno, il, di transizione “schiacciato” tra il 2022 ricchissimo di eventi e un 2024 addirittura intasato con un Mondiale, un Europeo e un’Olimpiade in arrivo. Ancora una volta, nonostante qualche difficoltà, la squadra italiana sta dimostrando di essere fra le prime al mondo e nei primi tre giorni di gare ha conquistato ben cinque medaglie, l’oro di Ceccon nei 50e gli argenti di Martinenghi nei 100 rana, ...

Quinta giornata dei Mondiali in vasca a Fukuoka ancora priva di soddisfazioni per l'Italia. Sofia Morini eliminata in semifinale nei 100 sl, stessa sorte per Martina Carraro nei 200 rana. Chalmers oro ...Fukuoka, Giappone. Giorno 5. Ce ne facciamo una ragione. L'Italia da vasca oggi si prende del tempo. A medaglia non ci andiamo. Inutile anche l'appello ai miracoli: nessun azzurro nelle finali in ...Segui tutte le gare in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW RISULTATI 26 LUGLIOLINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico diartistico ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: bene Morini e Carraro, fuori Restivo. Alle 13.00 semifinali e finali OA Sport

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: quinto giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...Il campione in carica dei 1500 metri rinuncia a un titolo che non è nelle condizioni di difendere Se Gregorio Paltrinieri decide di non tuffarsi significa che il suo fisico è davvero provato, oltre il ...