LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Sofia Morini in semifinale nei 100 stile! Delusione Restivo | attesa per Carraro e Angiolini

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI4.22. Arrivano buone notizie perdalla terza batteria. Vince l’irlandese Douglass con 2’25?50, seconda la canadese Wog 2’25?60.è ottava quando manca l’ultima batteria e si avvicina sensibilmente alla4.18: Non ci siamo. Martinanon riesce a nuotare sui suoi tempi migliori. E’ quinta con 2’26?10 e sarà dura qualificarsi. Vince Schouten in 2’22?43. Non buona l’impressione dettata dall’azzurra. Non partenella quarta batteria a causa di un risentimento alla spalla 4.16: Schouten davanti,quarta ai 100 4.14. Barrow del Gambia si impone nella prima di 4 batterie dei 200 rana con il tempo di ...