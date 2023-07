LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Chalmers oro nei 100 stile! Popovici giù dal podio Morini out in semifinale

(Di giovedì 27 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.49. Conferma dell’olandese Corbeau che vince anche ladopo la batteria con il tempo di 2’08?49, secondo Matheny con 2’09?04, terzo Watanabe con 2’09?50 13.44: Non ci sono azzurri al via nelladei 200 rana. Questi i protagonisti della prima: 1 MATTSSON Matti FIN 5 OCT 1993 2:11.00 2 KAMMINGA Arno NED 22 OCT 1995 2:10.47 3 MATHENY Josh USA 16 OCT 2002 2:09.90 4 CORBEAU Caspar NED 3 APR 2001 2:09.29 5 SAVICKAS Aleksas LTU 13 JAN 2003 2:09.66 6 WATANABE Ippei JPN 18 MAR 1997 2:10.11 7 MARC Antoine FRA 21 MAR 2000 2:10.51 8 OVCHINNIKOV Maksym UKR 18 MAY 2003 2:11.71 13.40. Ancora Australia! Ancora Kaylee McKeown, è doppietta con 27?08, seconda Regan Smith con ...

Fukuoka, Giappone. Giorno 5. Ce ne facciamo una ragione. L'Italia da vasca oggi si prende del tempo. A medaglia non ci andiamo. Inutile anche l'appello ai miracoli: nessun azzurro nelle finali in ...Segui tutte le gare in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW RISULTATI 26 LUGLIOLINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico diartistico ......I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: quinto giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...Il campione in carica dei 1500 metri rinuncia a un titolo che non è nelle condizioni di difendere Se Gregorio Paltrinieri decide di non tuffarsi significa che il suo fisico è davvero provato, oltre il ...