LIVE – Mondiali Fukuoka 2023 | semifinali e finali nuoto giovedì 27 luglio in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 luglio 2023) Latestualedella sessione pomeridiana didi27deididelle discipline acquatiche, in programma fino a domenica 30. Prosegue il ricco programma iridato tra le corsie, con tante medaglie ma anche le carte olimpiche per Parigi 2024 in palio. Unica specialità non olimpica di questa giornata, in cui quindi si lotterà solo per la gloria e non per i prossimi Giochi, è quella dei 50m dorso femminili. Al via anche diversi azzurre e azzurri, pronti ad inserirsi nella lotta. L’appuntamento conè per le ore 13.00 italiane alla Marine MesseHall A della città giapponese. Sportface.it vi ...