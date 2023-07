LIVE Inter-Al Nassr 1-1 | Asllani due volte vicino al gol Lautaro si mangia il 2-1

Calciomercato.it vi offre il match dello 'Yanmar Stadium Nagai' trae Al Nassr in tempo reale. Formazioni ufficiali Al Nassr - InterAL NASSR: Al - Aqidi; Al - Ghannam, Madu, Alex Telles, Al - ...OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al - Nassr di CR7 e dell'ex nerazzurro Brozovic allo 'Yanmar Stadium Nagai' di Osaka. Segui la ...... batte Calhanoglu per il colpo di testa a centroarea di Lautaro e palla che sorvola la traversa 11' primo angolo conquistato dall', sul corner colpo di testa di Lautaro a lato 8' tentativo di ...50' - Thuram va via con un tunnel sulla sinistra, poi viene abbattuto. La palla diventa buona per Lautaro, fermato due volte da Alaqidi. Corner per l'Inter. 50' - Cambio ...46' - Lautaro toccato duro sulla caviglia da Al Naji: punizione interessante per l'Inter. Molto dolorante l'argentino, che comunque rimane in campo. 13.26 ...