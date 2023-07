LIVE Inter-Al Nassr 1-1 al 45' | Ghareeb la sblocca Frattesi trova il pari di testa

OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al - Nassr di CR7 e dell'ex nerazzurro Brozovic allo 'Yanmar Stadium Nagai' di Osaka. Segui la ...Calciomercato.it vi offre il match dello 'Yanmar Stadium Nagai' trae Al Nassr in tempo reale. Formazioni ufficiali Al Nassr - InterAL NASSR: Al - Aqidi; Al - Ghannam, Madu, Alex Telles, Al - ...Nell'azione molto apprezzata una giocata di Ronaldo 7' verticalizzazione di Talisca per Ronaldo ma il giocatore viene pescato in fuorigioco, sale bene le difesa dell'5' apertura di Bastoni per ...46' - Duplice fischio di Hiroyuki Kimura, finisce qui il primo tempo di Inter-Al Nassr! Uno a uno a Osaka: vantaggio al 24' di Ghareeb, la risposta nerazzurra è di Frattesi, al ...L'Inter dà il via al tour in Giappone, seppur ancora senza portiere titolare. Nella terra del Sol Levante la squadra di Simone Inzaghi se la vedrà con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma soprattutto d ...