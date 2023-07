LIVE – Inter-Al Nassr 0-1 | Ghareeb sblocca la partita

(Di giovedì 27 luglio 2023)-Alè l’incontro valido come amichevole precampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida l’Al-allenato da Luis Castro. Il fischio d’inizio è previsto alle 12.20 ora italiana, si gioca allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka (Giappone). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP-AL0-1 Arabi avanti a Osaka. Filtrante alto di Talisca perche passa in mezzo a Bisseck e Barella superando Filip Stankovic.-Al0-1. 23’ GOL DELL’AL-, HA SEGNATO. 22’ Cristiano Ronaldo riceve palla a centrocampo, ...

Calciomercato.it vi offre il match dello 'Yanmar Stadium Nagai' trae Al Nassr in tempo reale. Formazioni ufficiali Al Nassr - InterAL NASSR: Al - Aqidi; Al - Ghannam, Madu, Alex Telles, Al - ...- AL NASSR 0 - 0(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Lautaro, Correa. All. S. Inzaghi AL - NASSR (4 - 2 - 3 - 1): Al - Aqidi; S. Al - ...OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al - Nassr di CR7 e dell'ex nerazzurro Brozovic allo 'Yanmar Stadium Nagai' di Osaka. Segui la ...10' - Brozovic entra in tackle su Frattesi: prima palla, poi gambe dell'ex Sassuolo. 9' - L'Inter torna a minacciare l'area avversaria: Dumfries si sgancia sulla ...1' - E' l'Inter, che oggi veste la classica divisa nerazzurra, a muovere il primo pallone del match. L'Al-Nassr in giallo con pantaloncini azzurri. 12.21 - Fischio ...