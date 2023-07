LIVE – Inter-Al Nassr 0-1 | amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di giovedì 27 luglio 2023) Latestuale di-Al, matchvalevole per il proseguo dell’avvicinamento dei nerazzurri all’inizio del campionato di Serie A. La squadra guidata da mister Simone Inzaghi è sbarcata in Giappone per la sua tournée, che prenderà il via con questo test contro la formazione saudita. Oltre a Cristiano Ronaldo, i meneghini ritroveranno anche Marcelo Brozovic. La gara andrà in scena alle ore 12:15 di giovedì 27 luglio e sarà trasmessa intv su Dazn, Sky Calcio e Sky Sport 251, mentre lo streaming sarà disponibile su Dazn, SkyGO e NOW.. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà unatestuale, il tabellino e altri approfondimenti. COME SEGUIRE IL MATCH AL-(4-2-3-1): 44 Alaqidi; 2 Al Ghannam, 78 Lajami, 3 ...

OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al - Nassr di CR7 e dell'ex nerazzurro Brozovic allo 'Yanmar Stadium Nagai' di Osaka. Segui la ...Calciomercato.it vi offre il match dello 'Yanmar Stadium Nagai' trae Al Nassr in tempo reale. Formazioni ufficiali Al Nassr - InterAL NASSR: Al - Aqidi; Al - Ghannam, Madu, Alex Telles, Al - ...- AL NASSR 0 - 0(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Lautaro, Correa. All. S. Inzaghi AL - NASSR (4 - 2 - 3 - 1): Al - Aqidi; S. Al - ...30 - Tripla occasione per l'Inter! In maniera casuale, la palla arriva in area, dove Correa si fa anticipare, in tap-in Lautaro viene fermato dalla difesa dell'Al-Nassr, poi arriva ...20' - Stankovic dice no a Talisca! Bel riflesso del figlio di Deki, che con un guizzo sulla sua sinistra para il colpo di testa del brasiliano, che aveva sfruttato un buco di ...