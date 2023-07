LIVE – Inter-Al Nassr 0-0 | comincia la partita amichevole

(Di giovedì 27 luglio 2023)-Alè l’incontro valido comeprecampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida l’Al-allenato da Luis Castro. Il fischio d’inizio è previsto alle 12.20 ora italiana, si gioca allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka (Giappone). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP-AL0-0 2’ Sultan Al-Ghanam scambia con Khalid Al-Ghanam, il suo sinistro è facile preda di Stankovic. 12.20 Si! Primo pallone dell’. 12.19 Squadre in campo, tra poco il via. 12.15in maglia nerazzurra, Al-con la maglia gialla ...

- AL NASSR 0 - 0(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Lautaro, Correa. All. S. Inzaghi AL - NASSR (4 - 2 - 3 - 1): Al - Aqidi; S. Al - ...OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al - Nassr di CR7 e dell'ex nerazzurro Brozovic allo 'Yanmar Stadium Nagai' di Osaka. Segui la ...Calciomercato.it vi offre il match dello 'Yanmar Stadium Nagai' trae Al Nassr in tempo reale. Formazioni ufficiali Al Nassr - Interprobabili AL NASSR (4 - 2 - 3 - 1): Alaqidi; Al Ghanam, Ali ...

La squadra di Inzaghi sfida in amichevole a Osaka i sauditi di Cristiano Ronaldo e dell'ex nerazzurro Brozovic: la cronaca del match in tempo reale ...