I carabinieri hanno sequestrato l'arma, una lama di 25 centimetri. Usato spray urticante per separare i contendentiIl tentato omicidio è avvenuto in via Granero a Bricherasio,Pinerolo, in provincia di Torino, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27. Dove è successo. I fatti si sono svolti in via Granero ...Accusato di omicidio volontario Accanto al corpo c'era proprio la bicicletta oggetto della... Sentitosi braccato l'uomo si è presentato nelcommissariato Celio ammettendo le proprie ...

Lite vicino al bar finisce a coltellate, un ferito e un denunciato LA NAZIONE

Una lite per futili motivi sembra all’origine dell’omicidio avvenuto vicino al Colosseo di un 46enne del Bangladesh colpito al collo con un coccio di bottiglia ...Un uomo di 39 anni ha colpito a martellate alla testa e alla schiena la madre di 61 anni a Bricherasio, nella provincia di Torino: è stato arrestato.