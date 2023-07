L’irresistibile magia del lessico delle piante

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il ricino è una pianta molto modesta, senza pretese. Non ha neanche uno di quei nomi latini altisonanti, che mettono soggezione: Ricinus communis. Però ha una sua dignità esistenziale: è l’unica specie del suo genere. Non ha famiglia: in parole povere, conduce una vita solitaria, da single per l’appunto. Per lo meno, tassonomicamente parlando. S’intende, per famiglia ristretta. Quella allargata risponde al nome di Euforbiacee, ed è decisamente molto allargata: più di seimilacinquecento specie in duecentoventisette generi, diffuse a qualunque latitudine, con qualunque clima e in un vasto assortimento di assetti: liane, succulente, erbacee e chi più ne ha più ne metta. Dall’albero allo stelo, le euforbie sonoversatili, adattabili, stanno dignitosamente ovunque, tranne che nell’Artico. Hanno una nomenclatura vastissima, un’epopea a sé. Tra le euforbiacee più ...