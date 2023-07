Sotto choc la comunità serinese cheuna giovane vittima. E quello di ieri mattina, è'ennesimo suicidio in. Sabato scorso, nella centralissima via Piave, un uomo di 46 anni, si è ......Dei aveva annunciato la scelta di non seguire Rastelli in... fino all'ultimo, tenuta tra le braccia quando i veterinari'... Perché, alla fine dei conti, se Dei oggila sua Luna è perché ...Sotto choc la comunità serinese cheuna giovane vittima. E quello di ieri mattina, è'ennesimo suicidio in. Sabato scorso, nella centralissima via Piave, un uomo di 46 anni, si è ...

L'Irpinia piange Antonio Verderosa protagonista del post terremoto ilmattino.it