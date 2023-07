L’invasione russa in Ucraina si consuma anche in pedana Che succederà alle Olimpiadi?

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 27 luglio 2023)insiin. E, a meno di un anno da Parigi 2024, la domanda sorge spontanea: condizioneràle? Al momento Russia e Bielorussia non sono invitate. Kiev, invece, si prepara e revoca il divieto di partecipazione dei suoi atleti a competizioni internazionali dove gareggianoatleti provenienti dall’ex Urss e Bielorussia, purché questi ultimi gareggino in uno status di neutralità. Ma al momento tra gli atleti dei due Paesi non mancano frizioni., inclusività e parità di genere Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas BachA poco meno di un anno dai Giochi olimpici di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto dell’anno ...