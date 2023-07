L’Inter ci potrebbe riprovare per Dybala

(Di giovedì 27 luglio 2023) Consapevole del fatto chetrasferirsi per una cifra contenuta dopo una stagione in cui ha brillato per la Roma,sta procedendo con l’obiettivo di assicurarsi l’ingaggio di Paulodalla Roma Il 29enne Pauloè reduce da una brillante stagione con la Roma. Arrivato nella capitale italiana da svincolato dopo il mancato L'articolo

...e all'opposizione per le potenziali conseguenze che... Possiamo curare il pianeta senza danneggiare'economia", afferma Toia,...testo condivisibile per entrambi nel quadro dei negoziati-...Solo un'offerta intorno ai 10 milioni di eurofar riflettere la dirigenza bergamasca, somma comunque fuori portata perche cerca una soluzione low cost per completare il pacchetto ...... per quanto'ipotesi non possa di certo farli impazzire di gioia, sono chiamati a mettere in conto il fatto che " a breve "avvenire anche quella di Emil Audero all', a sua volta ...