L'indizio di Frattesi | 'Voglio giocare con Scamacca nell'Inter'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il centrocampista dell'Davideha parlato, dalla tournée in Giappone, sulle pagine del Corriere della Sera. Un su...

... l'emoticon che diventa undi mercato . Onana: il Manchester United alza l'offerta a 50 milioni. Dopo aver chiuso l'affare Thuram e aver ufficializzato anche l'arrivo di Davide, l'...... la cessione di Brozovic ha portato all'acquisto di, centrocampista che può portare alla ... 2023 L'intermediario di Trubin è in sede e questo è molto più di un semplice; l'Inter, ...Il secondo Davide, che a breve verrà ufficializzato dopo le visite mediche. D'Ambrosio (...mancino di ruolo (piace sempre Kerkez) - l'eventuale arrivo di D'Ambrosio potrebbe essere un...

INTER: IMMINENTE L'ANNUNCIO DI FRATTESI, INDIZIO SOCIAL - Sportmediaset Sport Mediaset

Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi ha parlato, dalla tournée in Giappone, sulle pagine del Corriere della Sera. Un suo amico d’infanzia, che viene dallo stesso quartiere di Roma, Fidene, è G ...Mourinho lancia un nuovo indizio social. E lo fa con il suo strumento preferito: Instagram. In una storia pubblicata sul suo profilo lo special One ha immortalato un suo collaboratore alle prese con l ...