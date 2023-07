Lily Collins sarà Polly Pocket nel nuovo film di Mattel

Leggi su diredonna

Non sembra calare l'entusiasmo per ildi Barbie. Tanto che, multinazionale di giocattoli statunitense, sarebbe intenzionata a produrre altri 14basati sui suoi giochi. Uno di questi è proprio il live-action di, la bambola mini, protagonista di una serie di toys tutti in miniatura. Robbie Brenner, produttrice e dirigente dis, ha annunciato che la pellicola vedrà come protagonista, famosa per aver interpretato Emily nella serie tv Netflix Emily in Paris. Alla regia Lena Dunham, già creatrice, regista e produttrice della serie TV HBO Girls, che su Variety commenta entusiasta: "mi ha regalato infinite ore di evasione da bambina, mi ha dato ...