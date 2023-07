‘Life by You’ | il nuovo life simulation game che sfida le regole del genere

(Di giovedì 27 luglio 2023) È in arrivo unvideogioco già attesissimo dalla community: da quando è stato annunciato,by You ha infatti ricevuto feedback entusiasti. Una risposta che non stupisce, considerando che il progetto di Paradox Interactive è un videogioco di simulazione di vita che si fa carico dell’obiettivo di rivoluzionare il, aprendosi alla libertà e alla personalizzazione. In parole semplici, i giocatori possono «progettare e vivere la vita degli esseri umani che creano in un mondo di gioco aperto e completamente personalizzabile. – recita la presentazione ufficiale – I giocatori creeranno le proprie famiglie, costruiranno le proprie case e racconteranno la vita attraverso molte storie». «Grazie alla conversazione in lingua reale e alla possibilità di passare dalplay in terza persona al controllo diretto, i ...

by, l'ambizioso simulatore di vita liberamente ispirato a The Sims , non uscirà il 12 settembre come precedentemente annunciato. I ragazzi di Paradox Tectonic hanno deciso di prendersi circa ...