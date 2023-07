Lidl lancia ‘sacchetto antispreco’ contro lo spreco alimentare

(Di giovedì 27 luglio 2023) Per promuove consumo consapevole frutta e verdura Continua l’impegno diItalialocon il lancio del “sacchetto anti”, un progetto che restituisce valore a frutta e verdura esteticamente non perfetta, ma ancora buona e sicura, oppure con la confezione rovinata. L’iniziativa, che coinvolge tutti i 730 punti venditapresenti sul territorio nazionale, permetterà ai clienti dell’Insegna di contribuire alla lottalo, acquistando questi speciali sacchetti di ortofrutta non più rispondente agli standard commerciali aziendali. I sacchetti antivengono preparati quotidianamente dal personale del punto vendita dopo un’accurata selezione dei prodotti e sono ...

Ricarica super fast a 30 cent: in Francia la catena di supermercati Les Mousquetairesla sfida al ribasso, a prezzi inimmaginabili per l'Italia. Ricarica super fast a 30 cent nei ...come, ...Gran lavoro della Alpecin, che trova la strategia giusta con Mathieu van der Poel chein ... Mads Pedersen inizia a scaldare i motori, trascinato dal treno della- Trek: chissà se riuscirà a ...Ricarica super fast a 30 cent: in Francia la catena di supermercati Les Mousquetairesla sfida al ribasso, a prezzi inimmaginabili per l'Italia. Ricarica super fast a 30 cent nei ...come, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Lidl stupisce ancora, lanciando una nuova maglietta per bambini. Un mix perfetto di stile e comfort, disponibile ad un prezzo accessibile di soli 11,99 euro. Questa maglietta, dalla qualità ineccepibi ...