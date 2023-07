Libertà di insulto | non pronunci il mio nome Scontro brutale Gasparri-Saviano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Unoche non accenna a placarsi. Anzi, più passano i giorni e più la polemica si autoalimenta. In un tourbillon di accuse, smentite e prese di posizione. L'ultimo atto della querelle Robertosi consuma su Twitter ed ha come protagonista il senatore di Forza Italia Maurizio, che si scaglia contro ladi. "Ridicolo Orlando del Pd. L'antimafia si occupi di criminalità. Non didiper. Basta diffamazioni", scrivesu Twitter. Qualche minuto più tardi, l'esponente di Forza Italia rincara la dose durante un'intervista all'agenzia di stampa AdnKronos. "Il casoe c. è la migliore sintesi della presunzione della sinistra. Io sono la giustizia e ...

L'ultimo atto dello scontro si consuma su Twitter tra lo scrittore e il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che si scaglia contro "ladi" per lo scrittore la decisione dem di ...Non esiste ladiper Saviano. Ridicoli poi i suoi adepti che evocano la commissione Antimafia che si deve occupare di cose serie non di tv minore. Non esiste un 'codice' diverso per ...Se la nuova Rai ha deciso di non tollerare più, come è stato in passato, unadi linguaggio che sconfina nell', beh, è sacrosanta la decisione di Roberto Sergio. Anzi, è un chiarissimo ...