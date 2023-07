“L’era dei riscaldamento globale è finita | ora è quella dell’ebollizione Basta scuse | i leader devono agire” | il monito di Guterres

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) “L’umanità è sulla graticola”. Comincia così il duro j’accuse di Antonio. Il segretario dell’Onu, in un punto stampa con i giornalisti, ha parlato dei cambiamenti climatici, dipingendo un quadro critico. “L’organizzazione meteorologica mondiale e il Copernicus climate change services, hanno rilasciato i dati che confermano che luglio 2023 è il mese più caldo mai registrato nella storia dell’umanità – ha detto – Non dobbiamo aspettare la fine del mese per saperlo. A meno di una mini-era glaciale nei prossimi giorni, luglio 2023 infrangerà tutti i record”. Tre i picchi toccati: il periodo di tre settimane più caldo mai registrato, i tre giorni più caldi mai registrati e le temperature oceaniche più alte di sempre per questo periodo dell’anno. “Le conseguenze sono evidenti e tragiche – ha aggiunto il segretario generale – i bambini spazzati via dalle piogge ...