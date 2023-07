(Di giovedì 27 luglio 2023) In, ad oggi, mancano all'appello dell'anagrafena almeno 2di, di cui 1,5localizzati in sole 5 regioni del centro sud: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Lazio. In ...

In, ad oggi, mancano all'appello dell'anagrafe canina almeno 2 milioni di cani, di cui 1,5 milioni localizzati in sole 5 regioni del centro sud: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Lazio.La dodicesima edizione di "Animali in città", rapporto redatto con grande scrupolo da, fotografa un'che non è in grado di risolvere il problema del randagismo, che ne sa poco o ...... presidente diLombardia. "Un aumento di questi fenomeni nella regione più popolosa e attiva d'disegnano una catastrofe ricorrente, sarebbe forse meglio dire permanente: tra la ...

Legambiente, 'in Italia 2 milioni di cani non registrati' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – In Italia, ad oggi, mancano all’appello dell’anagrafe canina almeno 2 milioni di cani, di cui 1,5 milioni localizza ...In Italia, ad oggi, mancano all'appello dell'anagrafe canina almeno 2 milioni di cani, di cui 1,5 milioni localizzati in sole 5 regioni del centro sud: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Lazio. (AN ...